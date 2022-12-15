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الخميس، 15-12-2022 05:28 م

غازبروم: مسحوبات الغاز من مرافق التخزين الأوروبية وصلت لمستويات قياسية غير مسبوقة

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الوكيل الاخباري- أعلنت شركة غازبروم أن استخراج الغاز من منشآت التخزين الأوروبية تحت الأرض وصل في يوم 13 ديسمبر إلى مستويات قياسية غير مسبوقة تاريخيا.

ونشرت شركة غازبروم على "تيليغرام": "وفقا لبيانات Gas Infrastructure Europe، في يوم 13 ديسمبر، بلغت كميات الغاز المستخرجة من مرافق تخزين الغاز الأوروبية تحت الأرض، مستويات قياسية تجاوزت الحدود القصوى المسجلة سابقا في هذا التاريخ، وبلغت 738 مليون متر مكعب".

وحذرت غازبروم في أكثر من مناسبة من أن الأعباء المتوقعة على مرافق تخزين الغاز الأوروبية تحت الأرض، ستكون أعلى في هذا الشتاء مما كانت عليه في السنوات الماضية، مبينة أن من أهم الأسباب المؤدية لزيادة الاستهلاك يتمثل في تغير وسائل النقل وتغير مصادر إمدادات الغاز.

ووفقا لرابطة مشغلي البنية التحتية للغاز الأوروبي فقد أجبرت قسوة هذا الشتاء قسوة البرد الأوروبيين على ضخ كميات إضافية الغاز المسحوب من مرافق التخزين تحت الأرض، ما أدى لانخفاض الاحتياطيات المخزنة دون مستوى 90%، وقد سجلت أعلى مستويات سحب للغاز في كل من بلجيكا وفرنسا وسلوفاكيا.

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روسيا اليوم

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