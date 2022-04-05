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أميركا تضيّق الخناق على مدفوعات الديون الروسية.. بهذا الإجراء

الثلاثاء، 05-04-2022 09:22 ص

أميركا تضيّق الخناق على مدفوعات الديون الروسية.. بهذا الإجراء

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الوكيل الاخباري- قال متحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية، في بيان إن الوزارة لن تسمح بسداد أي مدفوعات ديون بالدولار من حسابات الحكومة الروسية في المؤسسات المالية الأميركية، حسبما أفادت وكالة "رويترز".

وكان نائب وزير الخزانة والي أديمو، قال في وقت سابق، إن الحكومة الأميركية وحلفاءها يخططون لفرض عقوبات على المؤسسات والأفراد الذين يساعدون الأوليغارشية الروسية على إخفاء أصولهم، بينما تعمل الحكومات أيضا على إجراءات جديدة تهدف إلى تعطيل سلاسل التوريد من أجل حرمان روسيا من الوسائل اللازمة لمواصلة حربها.

وفي أعقاب الحرب الروسية في 24 فبراير، فرضت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عقوبات ضخمة على العديد من البنوك الروسية، بما في ذلك بنك التنمية VEB RF و Bank Rossiya و Bank Otkritie، وشطب سبعة بنوك روسية من شبكة SWIFT المالية، بما في ذلك بنك VTB ثاني أكبر مقرض في روسيا.

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