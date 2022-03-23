خبير اقتصادي يتوقع سيناريو انهيار الدولار في الفترة المقبلة

الوكيل الاخباري- حذر الخبير الاقتصادي الدكتور نور ندا من شراء الدولار في الفترة المقبلة، وتوقع الخبير مصير كارثي للدولار في المستقبل، وقدم مجموعة من النصائح للأشخاص العاديين.



وقال الخبير، إن "دعوة البعض لشراء الدولار دعوة تعبر عن عدم توفيق وخطأ شديد وقد تكون مصيدة مدبرة، حيث تشير المؤشرات إلى أن الدولار عملة راحلة بحكم تغير موازين القوى وصعود قوى اقتصادية جديدة كالصين والهند وجنوب إفريقيا والبرازيل والأرجنتين".



وأضاف، أن النظام النقدي الدولي المبني على الدولار، والذي تم الاتفاق عليه عام 1944 في برايتون وودز عشية انتهاء الحرب العالمية الثانية والذي عكس قوة الاقتصاد الأمريكي في مواجهة اقتصاديات عالمية مدمرة بفعل هجمات النازية الهتلرية بدأ في الانهيار".



وأشار إلى أن "نظام برايتون وودز في طريقه إلى الانهيار التام وتشير الدلائل إلى صعود نظام علمي جديد بقوى جديدة في طليعتها الصين، وإذا أضفنا إلى ما سبق اعتماد السعودية والإمارات وروسيا وباكستان والهند وعدد من دول أخرى على عملة الإيوان الصينية كعملة رسمية لتعاملاتها التجارية الدولية نكون أمام مشهد اقتصادى عالمي جديد تماما . فالنتيجة الحتمية هي انهيار عملة الدولار الأمريكية وصعود عملات أخرى كأحتياطي دولي ومن بينها عملة الإيوان الصينية، العالم فى انتظار ميلاد اتفاقيات اقتصادية ونقدية جديدة وتأسيس منظمات اقتصادية ونقدية وتجارية تنفذ هذه الاتفاقيات".

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روسيا اليوم