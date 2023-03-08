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الأربعاء، 08-03-2023 03:19 م

أمين عام جمعية مصارف لبنان: لا سيولة لدى البنوك

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الوكيل الإخباري - قال الأمين العام لجمعية مصارف لبنان في خطاب عن أوضاع البنوك إن البنوك التجارية في لبنان ليست لديها سيولة كافية للسداد للمودعين.اضافة اعلان


ويحمل الخطاب توقيع فادي خلف، أمين عام الجمعية، وجاء على هيئة مقدمة للتقرير الشهري للجمعية.

وورد في ملاحظة أن خلف كتب الخطاب "ضمن مقالاته الافتتاحية لعدد من النشرات الدورية لجمعية مصارف لبنان وهي تمثل رأيه وتحليله الشخصي للمستجدات".

وقال الخطاب إن ودائع البنوك لدى مصرف لبنان المركزي بلغت ما يقارب 86.6 مليار دولار في منتصف شهر فبراير، فيما بلغ ما عليها للبنوك المراسلة 204 مليون دولار حتى 31 يناير. ( سكاي نيوز )

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