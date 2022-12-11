الأحد 11-12-2022
الوكيل الاخباري

ما هو الفيروس التنفسي المخلوي المنتشر بالاردن ؟

الحنيفات يبحث تعزيز التعاون الزراعي مع الولايات المتحدة

ندوة حول اللاجئين وحقوق الإنسان في اليرموك

محاضرة في جامعة آل البيت حول مخاطر الإعلام الرقمي

تحذير من فيديوهات قديمة او مستوردة بأنها من الاردن

50 فتاة يستفدن من يوم وظيفي لصناعة إربد

مياه اليرموك تبحث خطة تنفيذ المشاريع مع البنك الدولي

الأميرة سمية تترأس مشاركة الجمعية العلمية الملكية في المنتدى العالمي للعلوم بجنوب إفريقيا

ورشة عمل في البادية الشمالية الغربية حول سيادة القانون

ورشة في البلقاء التطبيقية بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة

 
الأحد، 11-12-2022 07:22 م

أنقرة: ناقلة النفط الروسية الوحيدة تدخل مضيق البوسفور يوم غد الاثنين

6395f4c14236047d3f436813


الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة النقل التركية، أن الناقلة الروسية الوحيدة المحمّلة بالنفط الواقعة بالقرب من مضيق البوسفور سوف تدخل المضيق يوم غد الاثنين 12 ديسمبر.

وكتبت النقل التركية في مدونتها على "تويتر": "تدخل ناقلة النفط الخام الروسية الوحيدة المضيق إلى البحر الأسود يوم الاثنين."

وذكرت الوزارة التركية أن هذه "ناقلة النفط الوحيدة التابعة لروسيا الاتحادية الواقعة في المياه الإقليمية لتركيا، والتي قدّمت بيانا يؤكد إتمام إجراءات تأمينها، وغدا تدخل مضيق البوسفور."

وأكدت أنه "لا توجد ناقلات روسية أخرى محمّلة بالنفط الخام تنتظر المرور عبر المضيق ".

اضافة اعلان

 

روسيا اليوم

إقرأ ايضا
1657287383610

لماذا بقيت أسعار النفط عالمياً مرتفعة معظم عام 2022 ؟

ااااا

بهدف تحسين الأجور.. الإضرابات قد تصل للمركزي الأوروبي

1-507-730x438

قرض بقيمة 507 ملايين يورو من بنك الاستثمار الأوروبي للأردن

اا

الاقتصاد السعودي ينمو 8.8% في الربع الثالث

1 - Copy

أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد

2063781-2003687342

استمرار إغلاق أكبر خط أنابيب لنقل النفط من كندا إلى أمريكا

أخبار متعلقة
النفط-العراقي-1200x900-1

العراق يزود الأردن بـ3.4 مليون برميل نفط

f011ebab-197181

أسعار النفط عالمياً تسجل ارتفاعاً طفيفاً

LYNXNPEB8604B_L

ارتفاع طفيف على اسعار النفط عالمياً

النفط

أسعار النفط تستقر عالمياً

main_image622a253406853

صناعة الأردن: التبادل التجاري مع العراق دون المأمول

النفط الروسي

لهذه الأسباب.. أسعار النفط قرب أدنى مستوى في شهرين