أوبك+ تبقي على سياسة إنتاج النفط دون تغيير

الوكيل الإخباري - أبقت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة التابعة لـ "أوبك+" التي اجتمعت اليوم الأربعاء، على سياسة إنتاج النفط الحالية للمجموعة دون تغيير، بعد أن قالت السعودية وروسيا إنهما ستواصلان الخفض الطوعي للإمدادات لدعم السوق.

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واجتمع وزراء من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، فيما يعرف (بأوبك+) عبر الإنترنت.



وقفز خام برنت إلى 100 دولار للبرميل ليبلغ أعلى مستوى منذ عام 2022، رغم أن الأسعار تعرضت لضغوط في الأيام القليلة الماضية، بسبب المخاوف من احتمال استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول ومن ضعف النمو الاقتصادي.



وجاء في بيان أصدرته "أوبك" بعد الاجتماع أن اللجنة ستواصل تقييم ظروف السوق عن كثب، وأنها تعترف بالتخفيضات السعودية والروسية للإنتاج. روسيا اليوم