الأربعاء 04-10-2023
الوكيل الاخباري

الخريشة: 97% نسبة الإجابة على أدوات الرقابة البرلمانية

بيان صادر عن امانة عمان الكبرى

النيران تلتهم مركبة في عمان

أمانة عمان تسعى لإنشاء مركز تحكم لإدارة العمليات الرئيسية والأزمات

الارصاد : عدم استقرار جوي وأمطار رعدية الخميس - تحذيرات

التربية تعمم على جميع المدارس بشأن حملة التطعيم

الامن : 4 اصابات بحادث تدهور مركبة

التنمية: توجيه لإنشاء حضانات في المدارس والمراكز الصحية

الارصاد : أمطار على هذه المناطق وتحذير من خطر الانزلاق

خلال ساعات.. تغير على أسعار الذهب في الأردن

 
الأربعاء، 04-10-2023 04:56 م

أوبك+ تبقي على سياسة إنتاج النفط دون تغيير

225


الوكيل الإخباري - أبقت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة التابعة لـ "أوبك+" التي اجتمعت اليوم الأربعاء، على سياسة إنتاج النفط الحالية للمجموعة دون تغيير، بعد أن قالت السعودية وروسيا إنهما ستواصلان الخفض الطوعي للإمدادات لدعم السوق.

اضافة اعلان


واجتمع وزراء من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، فيما يعرف (بأوبك+) عبر الإنترنت. 


وقفز خام برنت إلى 100 دولار للبرميل ليبلغ أعلى مستوى منذ عام 2022، رغم أن الأسعار تعرضت لضغوط في الأيام القليلة الماضية، بسبب المخاوف من احتمال استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول ومن ضعف النمو الاقتصادي.


وجاء في بيان أصدرته "أوبك" بعد الاجتماع أن اللجنة ستواصل تقييم ظروف السوق عن كثب، وأنها تعترف بالتخفيضات السعودية والروسية للإنتاج. روسيا اليوم 

إقرأ ايضا
651d684a42360414bc0a9ee9

نوفاك: روسيا والسعودية تفيان بالتزاماتهما إزاء إنتاج النفط

2523

ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر

nfp

تقرير الوظائف الأمريكية يقلب التوقعات ويقلّل من احتمالات رفع الفائدة

1 - Copy

خلال ساعات.. تغير على أسعار الذهب في الأردن

651d21d94236045a9d77c101

الجزائر تتجه نحو إنتاج الهيدروجين الأخضر في محطات تحلية مياه البحر

556

مبيعات المنازل الفاخرة في دبي تواصل تحطيم الأرقام

أخبار متعلقة
نفط9

ارتفاع أسعار النفط عالمياً اليوم

44

أسعار الذهب الأسود ترتفع للأسبوع الثالث على التوالي

1497836-brics-1504544423

تقرير: نفوذ مجموعة بريكس يتمدد إلى أسواق الطاقة والمعادن في العالم

LYNXMPEJ8601P_L

النفط يتراجع بسبب مخاوف من الطلب الصيني

نفط2

ارتفاع أسعار النفط عالمياً اليوم

نفط

تباين أسعار النفط عالميا اليوم