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الخميس، 25-08-2022 01:24 م

أوروبا تخصص 280 مليار يورو لتخفيف آثار أزمة الطاقة

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الوكيل الإخباري - خصصت الحكومات الأوروبية تمويلا بقيمة 280 مليار يورو (حوالي 278 مليار دولار)، لتخفيف تأثير أزمة الطاقة على الأسر والشركات.

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وأوردت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) تقريرا أصدره مركز أبحاث بروغيل في بروكسل، أشار إلى أن الحكومات الأوروبية كرست نحو 280 مليار يورو لتمويل إجراءات تخفيف آثار أزمة الطاقة على المستهلكين والشركات.


واعتمد التقرير، على قياس المخصصات الحكومية منذ أيلول الماضي لتغطية جميع الأمور من دعم الشركات الصغيرة في اليونان إلى المساعدات المالية المباشرة للمستهلكين في بلجيكا.


وقال المحلل بمركز"بروغيل"، جيوفاني سغارافاتي إن أسعار الطاقة ستظل مرتفعة طوال الشتاء، وعلى الحكومات العمل وفق أسوأ السيناريوهات، وافتراض استمرار الأسعار المرتفعة لما بعد ذلك، وكذلك العمل من أجل خفض الطلب على الطاقة في أي مجال ممكن".


وارتفعت أسعار الجملة للطاقة في أوروبا حاليا إلى عشرة أمثالها في مثل هذا الوقت من العام على مدى السنوات الخمس الماضية، بسبب نقص إمدادات الغاز الطبيعي حينما ضغطت روسيا على تدفقات الغاز الطبيعي إلى أوروبا.


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