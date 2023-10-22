الأحد 22-10-2023
الوكيل الاخباري

ديوان الخدمة يدعو مئات المعلمين لإمتحانات توظيفية - أسماء

الاحتلال يعتقل شابا من طوباس عند حاجز تياسير العسكري

اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم

إذاعة الاحتلال: إصابات في اشتباك مسلح شرق حدود قطاع غزة

القسام توجه ضربة بعشرات الصواريخ إلى مغتصبة نتيفوت

الاحتلال يعترف بإصابات خطيرة بين جنوده بكمين محكم للقسام

الاحتلال يحتجز قاطفي الزيتون في قبلان جنوب نابلس

كتائب القسام تنصب كميناً محكماً يوقع قوة صهيونية مدرعة

الجحيم في مستشفيات غزة..عمليات بلا تخدير وخل للتطهير وإبر خياطة

الملك يبحث سبل استدامة إيصال المساعدات إلى غزة بشكل عاجل

عاجل

كتائب القسام تنصب كميناً محكماً يوقع قوة صهيونية مدرعة

الأحد، 22-10-2023 04:03 م

أوروبا تدرس تمديد أسعار الغاز الطارئ جراء الحرب على غزة

333154


الوكيل الإخباري- ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن أوروبا تدرس تمديد سقف أسعار الغاز الطارئ، الذي تم تطبيقه بداية العام الجاري والمفترض أن ينتهي بنهاية العام، وذلك بسبب المخاوف من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، والذي قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الغاز هذا الشتاء.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن المفوضية الأوروبية أنه لا يوجد "مؤشر على آثار سلبية" منذ دخول الإجراء حيز التنفيذ في فبراير/شباط الماضي، وأن أسعار الغاز أصبحت الآن أقل بنسبة 90% تقريبا عن أعلى سعر وصلته العام الماضي بسبب الحرب في أوكرانيا، وذلك وفقا للعرض الذي تم تقديمه لدبلوماسيين من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة.

وقال دبلوماسيون ومسؤولون كبار في الاتحاد لـ"فايننشال تايمز" إنه رغم انخفاض أسعار الطاقة ووصول مخزون الغاز في الاتحاد الأوروبي إلى مستويات قياسية، فإن الإمدادات هذا الشتاء قد تتأثر بالحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها المقاومة الفلسطينية بقيادة كتائب القسام ضد الاحتلال في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وقال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي "لا نعرف كيف ستؤثر حرب إسرائيل على حماس على الواردات من الشرق الأوسط". وأضاف أن خط أنابيب الغاز في بحر البلطيق الذي تعرض للتخريب في وقت سابق من هذا الشهر مصدر قلق آخر بشأن تدفق الغاز، حيث أبلغت فنلندا وإستونيا عن تسرب لخط الأنابيب الذي يبلغ طوله 77 كيلومترا بين البلدين، والذي افتتح عام 2020.

وفي ذروة أزمة الطاقة، التي نتجت عن قطع روسيا إمدادات الغاز إلى أوروبا في أعقاب حربها على أوكرانيا عام 2022، وصلت الأسعار إلى أكثر من 300 يورو لكل ميغاوات/ساعة، ولكن ليس لفترة طويلة من الزمن.

واتفقت الدول الأعضاء في النهاية على أن السقف سيدخل حيز التنفيذ إذا وصلت الأسعار إلى 180 يورو لكل ميغاوات في الساعة لـ3 أيام متتالية.

اضافة اعلان

 

الجزيرة

إقرأ ايضا
2023-06-05T102658Z_70682122_RC2GC1AI1JJN_RTRMADP_3_OIL-OPEC-RUSSIA-KREMLIN

تقرير: اسعار النفط قد تصل 100 دولار للبرميل قريباً

62-124011-gold-price-in-egypt-today-tuesday-22-august-2023_700x400

سعر غرام الذهب 21 بالأردن اليوم الأحد

10202317114628855898107

ارتفاع اربعة دنانير على سعر بيع ليرة الذهب بالاردن اليوم

000_336A3M4

انخفاض حاد للأسهم الأميركية

النفط-والغاز

انخفاض اسعار النفط وسط مخاوف من توسع حرب غزة

new_227920_4646_soc

تغير على سعر غرام الذهب 21 بالاردن اليوم

أخبار متعلقة
LYNXMPEJ9H048_L

النفط يرتفع 2.3% مع تسارع الاحداث بالمنطقة

55252

التصعيد في غزة يدفع تداولات أسهم أوروبا للتراجع

LYNXNPEF410GC_L

الذهب عالمياً يتوج أداءه الأسبوعي بأرباح بارزة

1697364485917

بورصة تل أبيب على طريق الانهيار وتراجع 2% مع بداية الجلسة اليوم

4b423560-65aa-11ee-b5d7-b9f6c276e527

الاحداث في غزة تُرسل موجات صادمة في الأسواق العالمية

222

النفط يتراجع مع تقييم الأسواق لاحتمال تعطل الإمدادات