الذهب عالمياً يتوج أداءه الأسبوعي بأرباح بارزة

الوكيل الإخباري - سجل معدن الذهب أرباحاً أسبوعية هي الأفضل منذ 7 شهور، وبنسبة بلغت نحو 5.31%، وسط تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط وتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.



ومع ختام تداولات جلسة أول أمس الجمعة، أنهت أسعار الذهب الفورية التعاملات على صعود قوي بنسبة 3.26% لتسجل نحو 1929.68 دولارا للأوقية، وفي نفس الوقت، اختتمت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر الجلسة على ارتفاع بنحو 3.34% لتسجل 1,945.90 دولار للأوقية.

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وجاءت الأرباح الأسبوعية القوية لمعدن الذهب على وقع التصعيد في غزة وتزايد الصراع بين المقاومة الفلسطينية والكيان المحتل منذ أن شنت قوات حماس هجوما على الكيان المحتل . investing

