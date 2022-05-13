أوكرانيا تنتهي من زراعة 76% من محاصيل الربيع

الوكيل الإخباري-

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تمكَّنَ المزارعون الأوكرانيون من زراعة نحو 8.7 ملايين هكتار بمحاصيل الربيع لعام 2022، أي أقل بنسبة 22% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، بحسب بيانات رسمية.وقال اتحاد تجار الحبوب الأوكراني إن الحكومة تخطط لزراعة 11.45 مليون هكتار من حبوب الربيع هذا العام، أي أقل بما يتراوح بين 3.5 إلى 4 ملايين هكتار عن عام 2021 بسبب العمليات العسكرية الروسية.وتظهر البيانات الرسمية أن المزارعين زرعوا 188 ألف هكتار من قمح الربيع و918 ألف هكتار من شعير الربيع و3.239 مليون هكتار من الذرة وبعض السلع الأخرى.كما توضح البيانات أن المساحة المزروعة بقمح الربيع يمكن أن تبلغ 190 ألف هكتار إجمالا إضافة إلى 900 ألف هكتار من شعير الربيع و3.9 مليون هكتار من الذرة.ولم تقدم وزارة الزراعة أي توقعات بشأن محصول الحبوب لعام 2022.