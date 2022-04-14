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الخميس، 14-04-2022 11:03 ص

بايدن يخصص 1.45 مليار دولار للأردن في 2023

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الوكيل الإخباري - قال المكتب الإعلامي في السفارة الأميركية في عمّان، إن الرئيس جو بايدن، أرسل ميزانية مقترحة للسنة المالية المقبلة 2023، تتضمن تخصيص 1.45 مليار دولار للأردن، في وقت يواصل فيه مسؤولون أميركيون وأردنيون مناقشة حزمة مساعدات لـ 5 أعوام مقبلة.

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وقال المكتب، إن المبلغ المقترح للأردن للعام المقبل يفوق أي طلب رئاسي سابق يتعلق بالميزانية المخصصة للأردن، مؤكدا أنّ الكونغرس الأميركي هو الذي سيقرر المبلغ النهائي للسنة المالية 2023 للأردن.


وأوضح أن طلب الرئيس بايدن مؤشر على أن الولايات المتحدة تستعد لمواصلة دعمها للأردن، باعتباره بلدا صديقا ومقرّبا منذ فترة طويلة، وحليفا لا يقدّر بثمن، وأحد شركائنا الاستراتيجيين الأساسيين.


وعن المساعدات الأميركية للأردن للأعوام الخمس المقبلة، قال المكتب الإعلامي إن المسؤولين الأميركيين والأردنيين يناقشون كيفية هيكلة المساعدات الأميركية المستقبلية ومذكرة التفاهم الجديدة، والمحادثات لا تزال قائمة.

وقال المركز، نركّز بشدة على ضمان تقديم الدعم المالي للأردن على نحو يمكن التنبؤ به مع تعزيز استقرار المملكة على المدى الطويل من خلال الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية الرئيسية.


وقال إنه من المتوقع أن تستكمل اتفاقية الدعم النقدي المباشر، البالغ قيمتها 845.1 مليون دولار مع الحكومة الأردنية بحلول مطلع كانون الأول 2022، مشيرا إلى أن هذه الأموال تصرف حسب المواعيد المحددة. ( المملكة) 

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