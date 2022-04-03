أوكرانيا: على مجموعة الـ7 فصل البنوك الروسية عن نظام سويفت

الوكيل الاخباري- طالب وزير الخارجية الأوكراني مجموعة الـ7 بفصل البنوك الروسية عن نظام سويفت.



وكان الاتحاد الأوروبي قد استبعد 7 بنوك روسية من نظام سويفت للمراسلات الذي يدعم المعاملات العالمية في إطار عقوباته على روسيا بسبب الهجوم على أوكرانيا.



شملت البنوك "في.تي.بي"، ثاني أكبر بنوك روسيا، إلى جانب بنوك "أوتكريتيه" و"نوفيكوم" و"برومسفياز" و"بنك روسيا" و"سوفكوم" و"في.إي.بي".



وتم اختيار البنوك المدرجة في قائمته تم اختيارها بناء على صلاتها بالدولة الروسية؛ حيث تخضع البنوك العامة بالفعل لعقوبات بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم في عام 2014.



ولم يُدرج سبير بنك، أكبر بنك في روسيا، ولا جازبروم بنك في القائمة لأنهما يمثلان القناتين الرئيسيتين للمدفوعات مقابل النفط والغاز الروسي؛ حيث لا تزال دول الاتحاد الأوروبي تشتريهما على الرغم من الصراع.



ويبلغ عدد أعضاء سويفت 11 ألفاً وليس له منافس عالمي واضح. وقال مسؤولون بالاتحاد الأوروبي إن الصين وضعت نظاماً، وإن كان لا يزال صغير الحجم، بينما يوجد نظام روسي ومع ذلك، فإن سويفت يستخدم في نحو 70% من التحويلات داخل روسيا.

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