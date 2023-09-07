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الخميس، 07-09-2023 04:28 م

أوكرانيا: نشحن الحبوب عبر موانئ كرواتيا

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الوكيل الإخباري - قالت مسؤولة أوكرانية كبيرة اليوم الخميس، إن أوكرانيا بدأت تصدير الحبوب عبر موانئ كرواتيا، بهدف زيادة مسارات صادراتها في ظل استمرار حصار موانئها على البحر الأسود.اضافة اعلان


وكانت الموانئ المُطلة على البحر الأسود هي المسار الرئيسي لتصدير الحبوب الأوكرانية، لكن كييف بحثت عن مسارات بديلة منذ الغزو الروسي الذي بدأ العام الماضي.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا خلال زيارة لزغرب في أواخر تموز الماضي، إن أوكرانيا وكرواتيا اتفقتا على إمكانية استخدام الموانئ الكرواتية على نهر الدانوب والبحر الأدرياتيكي لتصدير الحبوب الأوكرانية.



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