ولي العهد السعودي يعلن عن نقل ملكية جزء من أسهم "أرامكو"

الوكيل الإخباري - أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن إتمام نقل 8% من إجمالي أسهم شركة "أرامكو" السعودية إلى محافظ شركات مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.

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وتصبح بذلك نسبة الأسهم المملوكة للدولة بعد عملية النقل 82.186% من إجمالي أسهم الشركة، وتظل الدولة المساهم الأكبر في "أرامكو".



وأشار ولي العهد السعودي إلى أن نقل ملكية جزء من أسهم الدولة في شركة "أرامكو" يأتي مواصلة لمبادرات المملكة الهادفة لتعزيز الاقتصاد الوطني على المدى الطويل، وتنويع موارده، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية، بما يتوافق مع مستهدفات "رؤية 2030".



كما لفت إلى أن عملية النقل تساهم في تعظيم أصول صندوق الاستثمارات العامة وزيادة عوائده الاستثمارية، الأمر الذي يعزز مركز الصندوق المالي القوي، وتصنيفه الائتماني.



RT