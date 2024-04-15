إعلان جديد هام صادر عن البنك المركزي

الوكيل الإخباري - أعلن البنك المركزي الأردني، نيابة عن الحكومة، عن طرح الاصدارين (15، 16) من سندات الخزينة الأردنية بالمزاد، بقيمة 100 مليون دينار لكل منهما، وأذونات خزينة بقيمة 100 مليون دينار.



وبيّن البنك في الإعلان، أن تاريخ الاستحقاق للإصدار (15) سيكون في 15 نيسان 2026، وحجم الإصدار 100 مليون دينار، حيث بدأ تاريخ المزاد وتاريخ التسوية اليوم الاثنين.



أما تاريخ الاستحقاق للإصدار (16) سيكون في 15 نيسان 2027، وحجم الإصدار 100 مليون دينار، حيث بدأ تاريخ المزاد وتاريخ التسوية اليوم.



وطرح البنك المركزي الأردني، نيابة عن الحكومة، اليوم الاثنين، الإصدار رقم 3 من أذونات الخزينة الأردنية للعام الحالي بالمزاد بقيمة 100 مليون دينار، ويستحق المزاد في 15 نيسان للعام 2025، فيما يكون تاريخ التسوية اليوم.

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