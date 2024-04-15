هذا ما ينتظر أسواق النفط بعد الهجوم الإيراني

الوكيل الإخباري -

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من المتوقع أن ترتفع أسعار النفط عالمياً مع عودة التداولات في الأسواق، بعد الهجوم الذي شنته إيران على "إسرائيل" وتصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، بحسب ما يراه محللون، لكن أي مكاسب إضافية عن الزيادة المتوقعة ربما تعتمد على كيفية اختيار الرد من جانب إسرائيل وحلفائها.وعززت المخاوف من رد فعل إيران على الهجوم على مجمع سفارتها في دمشق أسعار النفط بالفعل الأسبوع الماضي، وهو ما ساهم في ارتفاع سعر خام برنت القياسي العالمي، إلى 92.18 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر/ تشرين الأول.وزاد سعر النفط عند التسوية 71 سنتاً إلى 90.45 دولار، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 64 سنتاً إلى 85.66 دولار.