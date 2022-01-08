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السبت، 08-01-2022 04:47 م

الأردن في المرتبة 14 عالميا بإنتاج زيت الزيتون ‏- أرقام

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الوكيل الاخباري - احتل الأردن المرتبة الـ 14 عالميا في إنتاج زيت الزيتون، وفق بيانات ‏صادرة عن موقع بانك أوف ستاتيستكس.، حيث بلغ إنتاج الأردن 173.083 ألف طن.‏

 

واحتلت إسبانيا المرتبة الأولى عالميا بـ 8.137.810 مليون طن، وبعدها أتت اليونان ‏في المرتبة الثانية بإنتاج بلغ 2.750.280 مليون طن، فيما حلت إيطاليا في المرتبة ‏الثالثة بإنتاج بلغ 2.207.150 مليون طن.‏

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وأتت تونس في المرتبة الرابعة بإنتاجها البالغ 2.000.000 مليون طن، وبعدها في ‏المرتبة الخامسة المغرب بإنتاج وصل إلى 1.409.266 مليون طن، وبعد المغرب ‏حلت تركيا في المرتبة السادس بإنتاجها الذي بلغ 1.316.626 مليون طن.‏


وحلت الجزائر في المرتبة السابعة بإنتاجها البالغ 1.079.508 مليون طن، وبعدها ‏حلت في المرتبة الثامنة مصر بإنتاج وصل إلى 932.927 ألف طن، وبعدها في ‏المرتبة التاسعة سوريا بإنتاج بلغ 781.204 ألف طن.‏


وجاءت البرتغال في المرتبة العاشرة بإنتاج وصل إلى 722.580 ألف طن، وبعد ‏البرتغال كانت الارجنتين في المرتبة الحادية عشر الأرجنتين بإنتاج بلغ 366.503 ألف طن، ‏وفي المرتبة الثانية عشر كانت السعودية بإنتاجها الذي بلغ 364.546 ألف طن.‏


وفي المرتبة الثالثة عشر كانت البيرو بإنتاج بلغ 174.238 ألف طن.‏

 




 

 


 

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