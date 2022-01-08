الوكيل الاخباري - احتل الأردن المرتبة الـ 14 عالميا في إنتاج زيت الزيتون، وفق بيانات صادرة عن موقع بانك أوف ستاتيستكس.، حيث بلغ إنتاج الأردن 173.083 ألف طن.
واحتلت إسبانيا المرتبة الأولى عالميا بـ 8.137.810 مليون طن، وبعدها أتت اليونان في المرتبة الثانية بإنتاج بلغ 2.750.280 مليون طن، فيما حلت إيطاليا في المرتبة الثالثة بإنتاج بلغ 2.207.150 مليون طن.
وأتت تونس في المرتبة الرابعة بإنتاجها البالغ 2.000.000 مليون طن، وبعدها في المرتبة الخامسة المغرب بإنتاج وصل إلى 1.409.266 مليون طن، وبعد المغرب حلت تركيا في المرتبة السادس بإنتاجها الذي بلغ 1.316.626 مليون طن.
وحلت الجزائر في المرتبة السابعة بإنتاجها البالغ 1.079.508 مليون طن، وبعدها حلت في المرتبة الثامنة مصر بإنتاج وصل إلى 932.927 ألف طن، وبعدها في المرتبة التاسعة سوريا بإنتاج بلغ 781.204 ألف طن.
وجاءت البرتغال في المرتبة العاشرة بإنتاج وصل إلى 722.580 ألف طن، وبعد البرتغال كانت الارجنتين في المرتبة الحادية عشر الأرجنتين بإنتاج بلغ 366.503 ألف طن، وفي المرتبة الثانية عشر كانت السعودية بإنتاجها الذي بلغ 364.546 ألف طن.
وفي المرتبة الثالثة عشر كانت البيرو بإنتاج بلغ 174.238 ألف طن.