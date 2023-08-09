الأربعاء 09-08-2023
الوكيل الاخباري

الأرز عالمياً يرتفع إلى أعلى مستوى منذ عام 2008

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الأربعاء، 09-08-2023 04:12 م

الأرز عالمياً يرتفع إلى أعلى مستوى منذ عام 2008

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الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار الأرز إلى أعلى مستوياتها منذ ما يقرب من 15 عاماً في آسيا وسط مخاوف متزايدة بشأن الإمدادات العالمية، حيث يهدد الطقس الجاف الإنتاج في تايلاند، فضلاً عن فرض الهند حظراً عن بعض الصادرات.

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وقفز الأرز التايلاندي الأبيض المكسور بنسبة 5%، وهو معيار آسيوي، إلى 648 دولاراً للطن، وهو الأغلى منذ أكتوبر 2008، وفقاً لبيانات من رابطة مصدري الأرز التايلاندي اليوم الأربعاء. وبذلك تصل الزيادة في الأسعار إلى ما يقرب من 50% مقارنة بالعام الماضي.


يأتي آخر تهديد للإمداد من تايلاند، ثاني أكبر مصدّر للأرز في العالم. وتشجع السلطات المزارعين على التحول إلى المحاصيل التي تحتاج إلى كميات أقل من المياه حيث تستعد الأمة لظروف أكثر جفافاً مع ظهور ظاهرة النينيو.


في الشهر الماضي، وسعت الهند حظر الشحن لحماية الإمدادات المحلية، مما أثار الذعر في الشراء في بعض البلدان. أدت القيود إلى تفاقم المخاوف بشأن النقص العالمي وسط الاستهلاك العالمي المتزايد.


وسيؤدي ارتفاع الأسعار إلى تفاقم الضغوط في أسواق الغذاء العالمية التي هزها الطقس القاسي وانخفاض إمدادات الحبوب من منطقة البحر الأسود بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا.

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