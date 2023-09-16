ارتفاع أسعار الأرز عالمياً ينذر بأخطار غذائية .. الواردات باتت معقدة

الوكيل الإخباري - ارتفع سعر الأرز عالمياً إلى أعلى مستوياته منذ 15 عاماً، بعد القيود التي فرضتها الهند على صادراتها من هذا المنتج، ما يكشف عن مدى تأثر إمدادات الأغذية في العالم مستقبلاً.



وسجلت أسعار الأرز ارتفاعاً بنسبة 9.8% في آب الماضي، بحسب منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة.



وبدأت أسعار الأرز في الارتفاع بعد إعلان الهند التي تمثل 40 % من صادرات هذه المادة الغذائية في العالم، في تموز الماضي حظر تصدير الأرز الأبيض غير البسمتي.



وبررت نيودلهي قرارها بارتفاع أسعار المنتج في سوقها الداخلية نتيجة الظروف الجيوسياسية وظاهرة "إل نينيو" الجوية.

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وجاءت هذه القيود، التي أعلنتها الهند بعد حظر فُرض في أيلول 2022 على صادرات نوع آخر من الأرز الذي يشكل غذاء أساسي لبعض مناطق إفريقيا.



وقد يؤدي ذلك إلى اقتطاع ما يصل إلى 8 % من الصادرات العالمية للأرز للعامين 2024/2023، بحسب تحليل لمعهد الأبحاث "بيزنيس مونيتور إنترناشيونال"