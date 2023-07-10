ارتفاع أسعار الذهب اليوم الاثنين عالمياً

الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الآسيوية المبكرة الاثنين، بعدما ألقت بيانات وظائف أميركية في الأسبوع الماضي بظلالها على قوة سوق العمل، الأمر الذي دفع المستثمرين لمزيد من الحذر بخصوص مسار رفع الفائدة الأميركية.

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وكشف تقرير الوظائف الذي أصدرته وزارة العمل الأميركية الجمعة أن الاقتصاد الأميركي أضاف أقل معدل وظائف في عامين ونصف العام في يونيو. لكن نمو الأجور القوي المستمر يشير إلى أن ظروف سوق العمل التي لا تزال ضيقة.



ويقوض رفع أسعار الفائدة جاذبية الذهب الذي لا يدر فائدة.



انخفضت الأسعار بأكثر من 7 بالمئة منذ أن وصلت إلى مستويات قريبة من المستوى القياسي في أوائل مايو حيث قلص المستثمرون توقعاتهم بإنهاء دورة رفع أسعار الفائدة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.



ومع ذلك، أظهر مسح Invesco للبنوك المركزية، وصناديق الثروة السيادية الذي نُشر الاثنين أن عددًا متزايدًا من الدول تعيد بناء احتياطيات الذهب كحماية ضد العقوبات التي يفرضها الغرب على روسيا.



أظهرت بيانات الجمعة أن مضاربي الذهب في كومكس رفعوا صافي مراكزهم الطويلة بمقدار 12733 عقدًا إلى 99205 عقدًا في الأسبوع المنتهي في 3 يوليو.

سكاي نيوز