بريق المعدن الأصفر يزداد بعد تباطؤ نمو الوظائف الأميركية

الوكيل الاخباري - واصل الذهب الصعود، الجمعة، بعدما أثارت بيانات دون المتوقع للوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة شكوكا حول آفاق رفع أسعار الفائدة مجددا واستمرار ذلك بعد يوليو.



وأظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية أن الوظائف في القطاعات غير الزراعية جاءت أقل بكثير من المتوقع في الشهر الماضي، لكن معدل البطالة تراجع من أعلى مستوى في سبعة أشهر وسط زيادة قوية للأجور.

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وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 بالمئة إلى 1918.62 دولار للأونصة.

كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.5 بالمئة 1924.30 دولار.

وتعززت أسعار الذهب بتراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية وهبوط الدولار بعد صدور البيانات.

