السبت 29-07-2023
الوكيل الاخباري

سعي للتوسع في فتح معارض دائمة لبيع منتوجات لنزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل

الحكومة: الأردن لا يوجد لديه مانع من التبادل التجاري مع سوريا

القبض على 27 سائحاً سيرلانكيا بشقق مفروشة في عمان

بحث التعاون بين العقبة الاقتصادية وماليزيا

سياحة جرش : بدء الدورة الثانية من مشروع التدريب المهني

الأردن الأول عربيًا في التربية الإعلامية

ارتفاع معدلات الفائدة يهبط بأسعار الذهب عالمياً في أسبوع

مباشرة صيانة جسر بالبلقاء الأحد

الاتحاد الإفريقي يمهل جيش النيجر 15 يوما للعودة إلى الثكنات

قرار حكومي بشأن بيع مادة الخبز في الاردن

 
السبت، 29-07-2023 02:50 م

ارتفاع معدلات الفائدة يهبط بأسعار الذهب عالمياً في أسبوع

44544


الوكيل الإخباري - سجلت أسعار الذهب عالمياً تراجعًا أسبوعيا طفيفا رغم التعافي المسجل، لتظل الأسعار أقل قليلا من أدنى مستوياتها في أسبوعين، بعد أن تسببت بيانات اقتصادية أميركية قوية في موجة بيع في الجلسة السابقة، ومع دفع أجواء تهيمن عليها الفائدة المرتفعة المعدن الأصفر صوب تسجيل خسارة أسبوعية.اضافة اعلان


وأظهرت بيانات،، أن الاقتصاد الأميركي قد نما بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثاني مما يعزز احتمالات تجنب الركود.

ودفعت تلك البيانات القوية مؤشر الدولار وعائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات لأعلى مستوى في أسبوعين، مما دفع أسعار الذهب للتراجع 1.4 بالمئة، بما شكل أكبر نسبة خسارة في يوم واحد في ما يقرب من شهرين.

إقرأ ايضا
414

صندوق النقد الدولي يقدم 7.5 مليارات دولار إلى هذه الدولة

60aa1fe2656db

الحكومة: الأردن لا يوجد لديه مانع من التبادل التجاري مع سوريا

2233711-602128717

تراجع إنتاج الشاي في الهند 3.7 % خلال يونيو

4541

الأمم المتحدة: روسيا لم تعرض حبوبا مجانية على برنامج الأغذية

45

تباطؤ التضخم السنوي بأميركا في حزيران

7202325152550947478989

ترجيح رفع أسعار المحروقات الشهر المقبل في الأردن بهذه النسب

أخبار متعلقة
15f1a841-سبائك-من-الذهب-في-صورة-من-أرشيف-رويترز.

ارتفاع اسعار الذهب عالميا

ذهب3

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الاثنين عالمياً

777777

بريق المعدن الأصفر يزداد بعد تباطؤ نمو الوظائف الأميركية

ذهب3

تعرف على أسعار الذهب عالمياً اليوم

4444444

الذهب يتجه لتسجيل خسارة فصلية وسط توقعات برفع أسعار الفائدة

ذهب

الذهب قرب أدنى مستوياته في 4 أشهر