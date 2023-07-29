ارتفاع معدلات الفائدة يهبط بأسعار الذهب عالمياً في أسبوع

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سجلت أسعار الذهب عالمياً تراجعًا أسبوعيا طفيفا رغم التعافي المسجل، لتظل الأسعار أقل قليلا من أدنى مستوياتها في أسبوعين، بعد أن تسببت بيانات اقتصادية أميركية قوية في موجة بيع في الجلسة السابقة، ومع دفع أجواء تهيمن عليها الفائدة المرتفعة المعدن الأصفر صوب تسجيل خسارة أسبوعية.وأظهرت بيانات،، أن الاقتصاد الأميركي قد نما بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثاني مما يعزز احتمالات تجنب الركود.ودفعت تلك البيانات القوية مؤشر الدولار وعائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات لأعلى مستوى في أسبوعين، مما دفع أسعار الذهب للتراجع 1.4 بالمئة، بما شكل أكبر نسبة خسارة في يوم واحد في ما يقرب من شهرين.