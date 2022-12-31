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السبت، 31-12-2022 01:24 م

​البخيت: توجه وضع سقوف سعرية للمحروقات أخذ صفة الاستعجال

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - كشفت عضو مجلس مفوضي هيئة الطاقة والمعادن، وفاء البخيت أن التوجه نحو وضع سقوف سعرية لأسعار المحروقات أعطي صفة الاستعجال من قبل مختلف الجهات ذات العلاقة. اضافة اعلان

 
وبينت البخيت لـ " الوكيل الإخباري" أن هذه الصفة تأتي لتتواءم السقوف السعرية مع الخطة التنفيذية المعدة، ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام (2023-2025) .
 
وأشارت إلى أن التوقعات تتجه ليتم تطبيق السقوف على المحروقات بشكل رسمي مع نهاية الربع الأول من العام 2023، منوهة إلى أن إقرار السقوف وآليات تنفيذها يحتاج لنظام خاص. 
 
وجددت ان هذه السقوف تتغير وفقا لأسعار النفط العالمية، مؤكدة أن هذا التوجه يهدف لتفعيل التنافسية في الأسواق، والتي تصب بالنهاية في مصلحة المواطن.

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