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الجمعة، 14-04-2023 10:20 ص

ارتفاع أسعار النفط عالميا

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الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الجمعة، وسط مخاوف من نقص محتمل في الإمدادات بعد قرار دول في "أوبك+" خفض الإنتاج. 

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وجرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط"، بحلول الساعة 09:20 بتوقيت موسكو، عند 82.46 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.37% عن سعر الإغلاق السابق.


فيما تم تداول العقود الآجلة لخام "برنت" العالمي عند 86.32 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.27% عن سعر التسوية السابق، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".
ورغم انخفاض الأسعار أمس بنسبة 1.3% للخام الأمريكي وبنسبة 1.4% لخام "برنت" تتجه أسعار الذهب الأسود لإنهاء الأسبوع على ارتفاع.


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