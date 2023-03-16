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الخميس، 16-03-2023 09:03 ص

النفط يعوض بعض خسائره وبرميل برنت عند 74.5 دولار

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الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الخميس، معوضة بعض خسائرها بعدما سجلت أدنى مستوياتها منذ أكثر من عام في الجلسة السابقة.

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وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 85 سنتا، بما يعادل 1.2 في % إلى 74.54 دولار للبرميل. 

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 74 سنتا، أو 1.1 في المائة، إلى 68.35 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان القياسيان بأكثر من دولار في وقت سابق من جلسة الخميس.


وفقد برنت ما يقرب من 10 % منذ إغلاق يوم الجمعة، بينما انخفض الخام الأمريكي نحو 11 % .  ( الاقتصادية )

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