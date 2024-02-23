الجمعة 23-02-2024
الوكيل الاخباري
 

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الجمعة، 23-02-2024 08:54 ص

أسعار النفط تتراجع وتتجه لتسجيل خسائر أسبوعية

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الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة، لكنها تتجه نحو تسجيل خسائر أسبوعية، بعدما صرح مسؤولو الفدرالي الأميركي بأن تخفيضات الفائدة يجب أن تؤجل لشهرين إضافيين على الأقل.اضافة اعلان


وعلى صعيد التداولات التي أوردتها شبكة سي إن بي سي الاقتصادية، فقد تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.4 % إلى 83.32 دولار للبرميل.

كما انخفضت عقود الخام الأميركي 0.5% مسجلا 78.24 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة للنفط أمس الخميس وسط استمرار الأعمال العدائية في البحر الأحمر، مع تصعيد الحوثيين هجماتهم بالقرب من اليمن.

 




 

 


 

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