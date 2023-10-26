الجمعة 27-10-2023
الوكيل الاخباري

غزة: انقطاع كامل لخدمات الاتصالات والإنترنت

الحدود الجنوبية في لبنان تشهد تصعيداً خطيراً

الأردن يطلب التصويت على مشروع قرار أممي بشأن غزة

بيان صادر عن حركة المقاومة الإسلامية (حماس)

قصف عنيف على غزة وانقطاع تام للاتصالات

عجلون: مطالب شبابية بتنفيذ مشاريع تنموية تسهم بالتشغيل

نقابة الصحفيين تدعو الزملاء للمشاركة بفعاليتها تجاه الأشقاء في غزة

ماكرون يطالب بـ هدنة إنسانية في غزة

أوكسفام: استخدام إسرائيل لسلاح المجاعة لا يغتفر

استشهاد 9 فلسطينيين إثر استهداف الاحتلال لشارع النفق بغزة

عاجل

قصف عنيف على غزة وانقطاع تام للاتصالات

الخميس، 26-10-2023 02:30 م

ارتفاع الإيرادات المحلية في الأردن خلال الشهور الثمانية الأولى

31713_4_1638260090


الوكيل الإخباري - ارتفعت الإيرادات المحلية خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي، لتصل الى ما قيمته 5.807 مليار دينار أي بارتفاع بلغ 387.6 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتبلغ تغطيتها من النفقات الجارية ما نسبته 92.1%.

اضافة اعلان


وجاء هذا الارتفاع، بحسب النشرة المالية الشهرية لوزارة المالية، نتيجة ارتفاع الإيرادات الضريبية بحـوالي 177.6 مليون دينار وارتفاع الإيرادات غير الضريبية بحوالي 210 مليون دينار.

ويعود ارتفاع الإيرادات الضريبية نتيجة ارتفاع إيرادات ضريبة الدخل والأرباح بما قيمته 215.9 مليون دينار، نتيجة تحسن الالتزام والامتثال الضريبي للمكلفين في تقديم الإقرارات الضريبية دون رفع النسب الضريبية.

وعلى صعيد الإنفاق العام، بلغ إجمالي الإنفاق للحكومة المركزية/ الموازنة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي حوالي 7032.2 مليار دينار مقابل ما قيمته 6.836 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام السابق، نتيجة ارتفاع النفقات الجارية بما قيمته 378.7 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

ونتيجة للتطورات السابقة انخفض العجز المالي بحوالي 102.6 مليون دينار، ليصل الى ما قيمته 1.189 مليار دينار خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2023 مقارنة مع ما قيمته 1.291 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام السابق.

إقرأ ايضا
55454

الذهب يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي

453226

ارتفاع اسعار النفط عالمياً

1020232605128258006918

انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية أكثر من 500 نقطة

2295226-362909999

المركزي الأوروبي يبقي على سعر الفائدة الرئيس دون تغيير

25

المركزي التركي يرفع أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة

653a403e4ebba

تراجع طفيف على المؤشر الأردني لثقة المستثمر خلال الربع الثاني من 2023

أخبار متعلقة
1770776-850x560

بمقدار 3 دنانير.. تغير ملحوظ على سعر الليرة اليوم

imgid556975

أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن الجمعة

0L5A1485 - Copy

البنك الدولي: توقعات بنمو اقتصاد الأردن إلى ما نسبته 2.6% العام الحالي

552

%54 من المستثمرين في الأردن: الأمور تسير بالاتجاه الخاطئ

main_image637350dabf3ca

فرصة للاستثمار.. انخفاض جديد على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي محليا

64056e8b4cb20

البنك الدولي: 1.2 % ارتفاع على أسعار الغذاء في الأردن نهاية آب الماضي