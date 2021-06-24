ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية

الوكيل الإخباري- أفادت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، بأن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية فاقت التوقعات وارتفعت 2.5% لتبلغ 40.5 مليار دولار عام 2020.



وقالت المؤسسة في بيان صحفي بخصوص إصدار التقرير السنوي لمناخ الاستثمار في الدول العربية، إن هذه الاستثمارات مثلت 6.1% من مجمل التدفقات الواردة الى الدول النامية، و4% من مجمل التدفقات العالمية البالغة نحو 999 مليار دولار خلال نفس السنة.

اضافة اعلان



وأشارت إلى استمرار التركز الجغرافي للتدفقات الواردة للدول العربية، حيث استحوذت خمس دول عربية على 95% من مجمل التدفقات.

وجاءت الإمارات في المرتبة الأولى بمبلغ 19.9 مليار دولار، تلتها مصر بمبلغ 5.9 مليار دولار، ثم السعودية 5.5 مليار دولار، ثم سلطنة عُمان 4.1 مليار دولار، وأخيرا لبنان بمبلغ 3.1 مليار دولار.



وقال المدير العام للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، عبد الله الصبيح، "تأثر مناخ الاستثمار في الدول العربية في المجمل بشكل سلبي جراء ما شهدته المنطقة من أحداث وتطورات، أخذا في الاعتبار تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد والإجراءات المصاحبة له".



وأضاف، أن قطاعات خدمات الأعمال والبرمجيات والخدمات المالية حلت في المراكز الثلاثة الأولى على التوالي من هذه الاستثمارات بحصة بلغت 50% من عدد المشاريع.

المصدر: روسيا اليوم