ارتفاع الدولار الأميركي أمام الين الياباني

الوكيل الإخباري- ارتفع الدولار الأميركي خلال الجلسة الآسيوية في وول ستريت، اليوم الخميس، أمام الين الياباني، وذلك بعد ان كشف البنك المركزي الياباني عن محضر اجتماع بيانات اقتصادية تتعلق بالاقتصاد الياباني، في وقت يتعافى فيه الاقتصاد الامريكي بتراجع نسب الاصابات بفيروس كورونا، بحسب وول ستريت جورنال.

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وارتفع الدولار الأميركي مقابل الين الياباني بنسبة 0.10 بالمئة إلى مستويات 109.32 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 109.21، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 109.43، بينما حقق الأدنى له عند 109.17.

المصدر: بترا