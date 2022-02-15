ارتفاع الذهب محليا نصف دينار

الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم الثلاثاء، بواقع 50 قرشاً للغرام الواحد.

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ووفق نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، فقد بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية عند 38,40 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة.



كما بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 44,70 و 34,30 دينارا على التوالي.



ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة.