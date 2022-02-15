الثلاثاء 15-02-2022
الوكيل الاخباري

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى المومني والظهراوي والعدوان

"تفاح برائحة الديزل".. سحب كميات كبيرة من أسواق اربد بعد شكاوي من المواطنين

البنك الدولي يتوقع تأخر 50% من منشآت الأعمال في الأردن عن الوفاء بالتزاماتها

إشغال "العناية الحثيثة" في الوسط تقترب من النصف وعمّان الأعلى بإصابات كورونا

الاردن يتخطى حاجز 1.5 مليون اصابة بكورونا

تسجيل 22 وفاة و 18477 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

الملك يوجه بصرف 100 دينار للعاملين والمتقاعدين في الجيش والأجهزة الامنية - تفاصيل

المعايطة: الإصلاح الإداري ليس فقط مسؤولية الحكومة

إعدام أردني قتل سعودياً بضربة على وجهه

هام من الصحة حول الملفات الطبية للمواطنين

الثلاثاء، 15-02-2022 10:06 ص

ارتفاع الذهب محليا نصف دينار

2 - Copy


الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم الثلاثاء، بواقع 50 قرشاً للغرام الواحد.

اضافة اعلان


ووفق نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، فقد بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية عند 38,40 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة.


كما بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 44,70 و 34,30 دينارا على التوالي.


ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة.




اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
SNMt69KVlco8zhmkBYgrW9sSz2AnLwlUhUNcbAXT

جهود حكومية لتوفير تمويل ميسر لمشروع الناقل الوطني

620b8ed71af75

البنك الدولي يتوقع تأخر 50% من منشآت الأعمال في الأردن عن الوفاء بالتزاماتها

1635943197908

تراجع الدولار الأميركي عالميا

620bacb642360453231c4286

مجلس الوزراء السعودي يوافق على تأسيس بنك رقمي

11-114

عودة القوات الروسية لقواعدها تخفض أسعار النفط

620b9d3b42360420a907982b

ماذا يخبئ المستقبل للعملة الروسية؟

أخبار متعلقة
4 - Copy

تعّرف على اسعار الذهب في الأردن اليوم السبت

البنك المركزي (7)

ميزانية البنك المركزي تصل إلى 17.68 مليار دينار

cf1ae93c-5326-4537-88b9-013829b20171_16x9_1200x676

ضمان الاستثمار تتوقع تحسن مؤشرات الاقتصاد الأردني

78773725_112248730258464_5621091736299241472_n

المنتدى الاقتصادي يثمن توجيه الملك بصياغة استراتيجية للتشغيل والتعليم التقني

1220212784518120722194

شركس: التزام بالمحافظة على الاستقرار الاقتصادي

انبوب نفطي

تعرف على كلفة أنبوب النفط العراقي الأردني