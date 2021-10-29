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الجمعة، 29-10-2021 06:16 م

ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمّان بنسبة 0.48% في أسبوع

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الوكيل الإخباري- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمّان بنسبة 0.48%، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2121 نقطة.

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 5.8 مليون دينار مقارنة مع 5.6 مليون دينار الأسبوع السابق، بنسبة ارتفاع 2.7%، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 28.4 مليون دينار، مقارنة مع 22.4 مليون دينار للأسبوع السابق.

أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي فبلغت 23.5 مليون سهم، نُفذت من خلال 17047 صفقة.

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