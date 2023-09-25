ارتفاع الصادرات الأردنية 1.3% في 7 أشهر

الوكيل الإخباري - أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن، والذي يشير إلى أن قيمة الصادرات الكلية خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2023 قد بلغت 5,292 مليون دينار ، وقيمة الصادرات الوطنية منها قد بلغت 4,914 مليون دينار ، والمعاد تصديره 378 مليون دينار.

اضافة اعلان



وأضاف التقرير أنه بلغت قيمة المستوردات 10,599 مليون دينار خلال نفس الفترة، وعليه يكون العجز في الميزان التجاري (والذي يمثل الفرق بين قيمة الصادرات الكلية وقيمة المستوردات) قد بلغ (5,307) مليون دينار.



وأشار إلى أن الصادرات الوطنية ارتفعت خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2023 بنسبة 1.3% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، وارتفعت الصادرات الكلية بنسبة 0.4%، فيما انخفضت المستوردات بنسبة (4.7)%، وانخفض المعاد تصديره بنسبة (%9.6)، وعلية فقد انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة (9.3%) خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.



وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 50% للشهر الثاني على التوالي خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2023، مقارنة بنسبة 47% خلال نفس الفترة من عام 2022 بارتفاع مقداره 3 نقطة مئوية.



أما على الصعيد الشهري فقد بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال شهر تموز من عام 2023 ما مقداره 779 مليون ديناراً اردنياً، والصادرات الوطنية 717 مليون دينارا اردنياً، والمعاد تصديره 62 مليون دينارً اردنياً، فيما بلغت المستوردات ما قيمته 1,630 مليون ديناراً اردنياً خلال شهر تموز من عام 2023، وعليه يكون العجز في الميزان التجاري قد بلغ (851) مليون ديناراً اردنياً خلال شهر تموز من عام 2023.