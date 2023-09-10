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الأحد، 10-09-2023 12:40 م

524 مليون دينار دفعها وحولها أردنيون عبر نظام "كليك" الشهر الماضي

العملة-الأردنية-قسمتها-وفئاتها-وأكثر


الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - كشف مُلخص الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك ) لشهر آب الماضي، بيانات أنظمة الدفع والتقاص في الأردن، وقيمها وعددها.اضافة اعلان


وأظهر التقرير، الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري" أن عدد مستخدمي نظام الدفع والتحويل الفوري (كليك) بلغ 970 ألف مُستخدم، وعدد الحركات 3 مليون حركة، بقيمة مالية بلغت 524 مليون دينار. 

وأضاف التقرير، أن عدد مستخدمي نظام الدفع بواسطة الهاتف النقال(جوموبي) الشهر الماضي، بلغ 2 مليون مُستخدم، وعدد الحركات وصل إلى 2 مليون و580 ألف حركة، بقيمة مالية بلغت 309 ملايين دينار. 

وفيما يخص نظام دفع الفواتير ( إي فواتيركم ) فقد بلغ عدد المستخدمين الشهر الماضي 3 ملايين و900 ألف مُستخدم، وعدد المفوترين بلغ 484 مفوتر، وعدد الخدمات بلغ 1586 خدمة، وعدد الحركات بلغت 4 مليون و830 ألف حركة، بقيمة مالية بلغت 985 مليون دينار. 

وأظهرت بيانات نظام غرفة التقاص الآلي ( ACH) أن إجمالي عدد الحركات وصل إلى 926 ألف حركة، بقيمة مالية بلغت 742 مليون دينار.  

وبيّنت أرقام نظام المقاصة الإلكترونية للشيكات ( ECC ) أن عدد الشيكات المتداولة خلال الشهر الماضي، بلغت 603 آلاف شيك، بقيمة مالية بلغت 3 مليار و680 مليون دينار، كما بلغ عدد الشيكات المُرتجعة 17 ألف و700 شيك، بقيمة مالية بلغت 100 مليون دينار.

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