انخفاض كميات الإنتاج الصناعي في الأردن بنسبة 4.74%

الوكيل الإخباري - أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري، حول الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي لشهر تموز من عام 2023 في الأردن، والذي رصد انخفاضاً نسبته (4.74%) مقارنة مع نفس الشهر من عام 2022.

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وبلغ الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي لشهر تموز من عام 2023 ما مقداره 91.85 مقابل 96.41 لنفس الشهر من عام 2022، كما سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر تموز من عام 2023 ما مقداره 91.85 مقابل 91.59 مقارنة مع الشهر الذي سبقه من نفس العام.

وعلى المستوى التراكمي للسبعة أشهر الأولى من عام 2023، فقد بلغ الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي ما مقداره 89.53 مقابل 92.86 لنفس الفترة من عام 2022.



وساهم في انخفاض الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي لشهر تموز من عام 2023 مقارنة مع نفس الشهر من عام 2022 انخفاض "كميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية” بنسبة (5.87%)، والتي تشكل أهميتهـا النسبية 86.01%، وانخفاض كميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية” بنسبة (5.51%) والتي تشكل أهميتها النسبية 8.22%، في حين ارتفعت “كميات إنتاج الكهرباء” بنسبة 15.29% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.76%.