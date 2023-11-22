ارتفاع طفيف للنفط قبل إعلان بيانات المخزونات الأميركية

الوكيل الإخباري -
ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف في التعاملات الآسيوية اليوم الأربعاء، إذ تسبب تراكم كبير محتمل في مخزونات الخام الأميركي في تبديد المكاسب الناجمة عن تخفيضات محتملة للإمدادات من تحالف أوبك+ للدول المنتجة.اضافة اعلان
ووفقا لوكالة "بلومبرغ" للأخبار الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا بما يعادل 0.1 % إلى 82.56 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 14 سنتا أو 0.2% إلى 77.91 دولار.
ومن المقرر صدور بيانات الحكومة الأميركية عن المخزونات في وقت لاحق اليوم.