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الأربعاء، 22-11-2023 11:17 ص

ارتفاع طفيف للنفط قبل إعلان بيانات المخزونات الأميركية

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الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف في التعاملات الآسيوية اليوم الأربعاء، إذ تسبب تراكم كبير محتمل في مخزونات الخام الأميركي في تبديد المكاسب الناجمة عن تخفيضات محتملة للإمدادات من تحالف أوبك+ للدول المنتجة.اضافة اعلان


ووفقا لوكالة "بلومبرغ" للأخبار الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا بما يعادل 0.1 % إلى 82.56 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 14 سنتا أو 0.2% إلى 77.91 دولار.

ومن المقرر صدور بيانات الحكومة الأميركية عن المخزونات في وقت لاحق اليوم.

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