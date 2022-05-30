ارتفاع مستوردات الأردن من النفط ومشتقاته 49.1% للربع الأول من 2022

الوكيل الاخباري- ارتفعت قيمة مستوردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته والوقود المعدني بنسبة 49.1%، خلال الربع الأول من العام الحالي، وفق تقرير التجارة الخارجية الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة.



وبلغت مستوردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته والوقود المعدني للربع الأول من العام الحالي 761.2 مليون دينار، مقارنة مع 510.5 مليون دينار أردني للربع الأول من العام 2021.



وبلغت قيمة المستوردات الكلية للأردن في الربع الأول من العام الحالي، 4276.4 مليون ديناراً خلال الربع الأول من عام 2022 بارتفاع نسبته 28.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.

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