الإثنين 30-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الأمن: ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والقبض على تجار - صور

بعد انتكاسة.. بيتكوين تعود للصعود فوق 30 ألف دولار

البلبيسي يوضح كيفية التمييز بين جدري القرود وجدري الماء

شرطة الاحتلال تعتقل سائحة تركية في المسجد الأقصى- فيديو

ارتفاع مستوردات الأردن من النفط ومشتقاته 49.1% للربع الأول من 2022

روسيا: تدمير 15 طائرة مسيرة وتحييد 320 متطرفا أوكرانيا

الصحة: رصدنا حالات مشتبه إصابتها بجدري القرود وثبت عدم صحتها

الحزن يخيم على مواقع التواصل اثر وفاة شابة حزنا على أخيها

العثور على 14 جثة في موقع تحطّم الطائرة النيبالية

20.3 % ارتفاع العجز التجاري للمملكة في الربع الأول

الإثنين، 30-05-2022 11:23 ص

ارتفاع مستوردات الأردن من النفط ومشتقاته 49.1% للربع الأول من 2022

6294701241459


الوكيل الاخباري- ارتفعت قيمة مستوردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته والوقود المعدني بنسبة 49.1%، خلال الربع الأول من العام الحالي، وفق تقرير التجارة الخارجية الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة.

وبلغت مستوردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته والوقود المعدني للربع الأول من العام الحالي 761.2 مليون دينار، مقارنة مع 510.5 مليون دينار أردني للربع الأول من العام 2021.

وبلغت قيمة المستوردات الكلية للأردن في الربع الأول من العام الحالي، 4276.4 مليون ديناراً خلال الربع الأول من عام 2022 بارتفاع نسبته 28.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021. 

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


إقرأ ايضا
report-bitcoin-set-for-its-biggest-breakout-yet

بعد انتكاسة.. بيتكوين تعود للصعود فوق 30 ألف دولار

74489936

أسعار الخضار والفواكة في السوق المركزي اليوم

2020_8_19_13_25_27_873

الدين الخارجي لمصر يرتفع 5.8% إلى 145.5 مليار دولار

Doc-P-957061-637894183933283253

الاتحاد الأوروبي يدرس إعفاء النفط الروسي الوارد عبر خطوط الأنابيب من الحظر

2IN9FR7GZ5Amysk0BrQQXaYnulAcbPJPXF2eUWEw

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

النفط

أسعار النفط عالميا تصعد إلى أعلى مستوى منذ شهرين

أخبار متعلقة
FNOyYluWYAEGUDn

سهم أرامكو يلامس 46 ريالاً.. في أعلى مستويات له منذ الإدراج

FrBuUpbLq5XdpJAqALY1VAGqdXoCFYABP1r07GAY

ابو عاقولة: تأخر وصول بواخر بضائع بعد إغلاق ميناء شنغهاي الصيني

2F0C3FB2-711B-429E-BF29-F343CB39E1B4

الأردن استورد قرابة 300 ألف برميل نفط عراقي في نيسان الماضي

b7c02560-423e-4741-8d37-c20212083b08

خبراء عن رفع أسعار الفائدة: يحافظ على جاذبية الدينار

88-2

السعودية تستثمر 6 مليارات دولار في مجمع للصلب ومعادن السيارات الكهربية

78187-Switzerland-WHO-1-1

منظمة الطاقة العالمية: العالم يعيش أول أزمة طاقة عالمية