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السبت، 24-02-2024 08:40 ص

ازمة البحر الاحمر ترفع أسعار عقود تأمين السفن في البحر الأحمر

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الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار عقود تأمين الشحن البحري، بشكل حاد مع فرض رسوم لتغطية المخاطر المرتبطة بنزاعات، بسبب هجمات الحوثيين على سفن تجارية في البحر الأحمر، الأمر الذي يعتبر إضافة إلى الزيادة الكبيرة في تكلفة الشحن نتيجة سلوك مسار بديل أطول.

ومنذ 19 تشرين الثاني 2023، ينفّذ الحوثيون، هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعما لقطاع غزة.

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وبحسب صندوق النقد الدولي، فأنّ النقل البحري للحاويات عبر البحر الأحمر انخفض بنسبة 30% تقريبا خلال عام واحد.

وقبل النزاع، كانت تعبر في المنطقة بين 12 و15% من التجارة العالمية، بحسب أرقام الاتحاد الأوروبي.

وينبغي أن يكون لدى السفن التجارية ثلاثة أنواع من التأمين: تأمين على هيكل السفينة أي ضدّ الأضرار التي قد تلحق بها، وتأمين على شحناتها وأخيرا تأمين الحماية والتعويض الذي يتضمّن تغطية غير محدودة للأضرار التي قد تلحق بأطراف أخرى.

 




 

 


 

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