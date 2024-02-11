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الأحد، 11-02-2024 03:46 م

صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأردني يظهر أداء جيدا

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الوكيل الإخباري - أكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، أن الاقتصاد الأردني ورغم الصدمات الدائرة حوله في الدول المجاورة إلا أنه يظهر اداء جيدا.

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وبينت غورغييفا خلال لقاء صحفي على هامش المنتدى المالي العربي الثامن اليوم الأحد، أن كلفة الدين العام للمملكة ارتفعت بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيرة إلى أن الأردن نجح من خلال الإدارة الاقتصادية الاحترازية وتعامله بطريقة إيجابية في الحفاظ على أرقام التضخم منخفضة مقارنة مع الدول المحيطة.


وقالت غورغييفا إن هناك تعاونا ناجحا بين الصندوق والحكومة الأردنية، حيث جرت أخيرا الموافقة على برنامج جديد بقيمة 1.2 مليار دولار.


ودعت الى زيادة كفاءة تحصيل الإيرادات لتقليل الديْن العام، مشيدة بدور الحكومة في إدخال المراقبة الإلكترونية لجمع الضرائب، وتحسين عملية التحصيل الضريبي بشكل فعال وعادل، ما يسهم في تقدم النظام الضريبي الأردني.


وشددت مديرة صندوق النقد الدولي على "ضرورة تقديم الدعم الدولي واستدامته للأردن نتيجة لاضطرابات تدور حوله، ليتمكن الأردن من الالتزام بإصلاحاته وبما ينعكس على المؤشرات الاقتصادية كافة".


وفي وقت سابق، أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد ازعور، أن تحسن ومتانة الاقتصاد الأردني خلال الأعوام السابقة، مكن الأردن من تجاوز أعباء التأثير المتوقع من الحرب الإسرائيلية على غزة.


وبين أن على الأردن التحوط من مخاطر امتداد هذا الصراع من خلال تبني سياسات مالية ونقدية فعالة، مشيرا إلى أن البرنامج الذي وقعته الحكومة الأردنية أخيرا مع الصندوق ساهم في تفعيل الإجراءات الاقتصادية والمالية، وتعزيز قدرة وملاءة الأوضاع المالية العامة، وزيادة فرصة المملكة للاستدانة بأسعار فائدة منخفضة، نتيجة نجاحها بالإصلاحات الاقتصادية واستمرارها عبر هذا البرنامج بنهج الإصلاح، ما أسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية العامة، وتخفيض تدريجي على تكلفة التمويل.

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