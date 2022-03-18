الجمعة 18-03-2022
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الجمعة، 18-03-2022 11:27 ص

استراتيجية وطنية: انتهاء مشروع التحول الرقمي في الأردن عام 2025

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الوكيل الاخباري- ينتهي مشروع التحول الرقمي في الأردن عام 2025 وفق الإطار الزمني للتحول الرقمي المنشور في الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي والخطة التنفيذية (2021-2025) والتي أعدتها وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.

وبحسب الاستراتيجية التي اطلعت عليها "المملكة" فإنه بعد انتهاء مشروع التحول الرقمي سيجري الوصول إلى مجموعة مؤشرات الأداء الرئيسية وتحقيق الأهداف، وبعدها يجري إطلاق خطة الاستمرارية والاستدامة للمضي قدما.

توفر الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي والخطة التنفيذية2021-2025  إطاراً استراتيجيا للتحول الرقمي للأردن لخمسة أعوام، وتوضح التغييرات والمتطلبات الاستراتيجية اللازمة من أجل مواكبة عجلة التقدم في التحول الرقمي عالمياً وتحسين تقديم الخدمات الحكومية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، بما في ذلك تحقيق متطلبات المستفيدين من حكومة ومواطنين ومقيمين وسياح وقطاع خاص ورواد أعمال ومجتمع مدني، وتحسين نوعية الحياة بشكل أكثر فعالية واستدامة وموثوقية وتحقيق الرفاهية.

وافق مجلس الوزراء عام 2021 على الاستراتيجيّة الوطنيّة للتحوّل الرقمي والخطّة التنفيذيّة للأعـــــــوام (2021 – 2025)، التي تمّ إعدادها انسجاماً مع السياسات والاستراتيجيّات الوطنيّة والاتجاهات العالميّة في مجال التحوّل الرقمي.

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