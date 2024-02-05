استقرار العقود الآجلة للأسهم الأميركية في مستهل تعاملات الأسبوع

الوكيل الإخباري - استقرت العقود الآجلة للأسهم مساء أمس الأحد، حيث تتطلع وول ستريت إلى البناء على أسبوع إيجابي آخر.

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وتراجعت العقود الآجلة لـ S&P 500 بنسبة 0.1%، وكذلك انخفضت العقود الآجلة لمؤشر Dow Jones الصناعي بنحو 17 نقطة، أو أقل من 0.1%.



ويأتي ذلك بعدما أنهت المؤشرات الرئيسية تعاملات الأسبوع الماضي بأداء إيجابي، مدعومة بتقرير الوظائف الأقوى من المتوقع لشهر يناير وتقارير الأرباح القوية من Microsoft وMeta Platforms.



وعلى مدار الأسبوع، ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.4%، وربح مؤشر Nasdaq المركب 1.1%، وارتفع مؤشر Dow jones بنسبة 1.4%.



وكان هذا هو الأسبوع الرابع على التوالي من المكاسب للمؤشرات القياسية الرئيسية بعد تعثرها في بداية عام 2024.