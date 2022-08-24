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الأربعاء، 24-08-2022 09:57 ص

افتتاح محطة تحويل الرامة لرفع كميات الكهرباء المصدّرة إلى فلسطين

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الوكيل الإخباري - تُفتتح، اليوم الأربعاء، محطة تحويل كهرباء الرامة في منطقة الأغوار الجنوبية، والتي ترفع كميات الكهرباء المصدّرة من الأردن إلى الشبكة الفلسطينية من 40 ميغاواط إلى 80 ميغاواط.

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وتشمل المرحلة الأولى من المشروع بناء محطة تحويل 132/33 كيلو واط في منطقة الحدود الأردنية - الفلسطينية (منطقة الرامة)، وتتكون من محطة تحويل (6 خلايا قواطع آلية 132 كيلو واط ومحول 132 / 33 كيلو فولت باستطاعة 80 ميغا فولت أمبير و3 خلايا قواطع آلية 33 كيلو فولت).


أما المرحلة الثانية، التي سيتم بموجبها تزويد كهرباء القدس التي تغذي مناطق القدس ورام الله والبيرة بما يعزز الوصول إلى أطراف مدينة القدس وبيت لحم، فتشمل إضافة محول 132/ 33 كيلو فولت باستطاعة 80 ميغاواط فولط أمبير وإضافة خلايا قواطع آلية 33 كيلو فولط عدد 6 في محطة تحويل الرامة وإنشاء خط نقل على جهد 33 يمتد من تحويل الرامة ولغاية الحدود الأردنية – الفلسطينية.


وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، في تصريحات سابقة، إن مشروع محطة الرامة التي تصدّر الكهرباء إلى الشبكة الفلسطينية مبني على ما أنجز سابقا لتزويد الفلسطينيين بالكهرباء، وينفذ بالكامل من قبل كوادر شركة الكهرباء الوطنية.


ووقعت شركة الكهرباء الوطنية في 15 كانون الثاني 2020 اتفاقية زيادة كميات الطاقة المصدرة إلى فلسطين في إطار مشروع تعاون بدأ عام 2008 يشتري الجانب الفلسطيني بموجبها حوالي 40 ميغاواط كهرباء من الشبكة الأردنية تستخدم في إنارة مدينة أريحا والأغوار.

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