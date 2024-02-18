الأرجنتين تسجّل أول فائض في الميزانية الشهرية منذ 12 عاماً

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الاقتصاد الأرجنتينية، أن الحكومة الأرجنتينية سجلت في شهر كانون الثاني أول فائض منذ نحو 12 عاما، بينما يواصل الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي الضغط من أجل خفض الإنفاق.

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وقالت الحكومة الأرجنتينية إن شهر كانون الثاني أول شهر للرئيس في السلطة بعد توليه المنصب في كانون الأول الماضي، وقد انتهى بميزانية إيجابية لمالية القطاع العام بفائض 589 مليون دولار بسعر الصرف الرسمي. كما يتضمن الرقم دفع فوائد الدين العام.



وأضافت وزارة الاقتصاد، بحسب ما نقلت وكالة أنباء (تيلام) الرسمية، أن هذا "الفائض المالي (الشهري) هو الأول منذ آب 2012.



ويتفاوض ميلي مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض يبلغ 44 مليار دولار.