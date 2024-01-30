الثلاثاء 30-01-2024
الوكيل الاخباري
 

سماع أصوات اشتباكات بالمناطق المتاخمة لمستشفى الشفاء

إصابة 26 عسكريا إسرائيليا بغزة خلال 24 ساعة

التوثيق الملكي يعرض وثيقة مانشيت ميلاد الملك عبدالله الثاني

تسجيل صوتي - الهلال الأحمر يوثق لحظة إطلاق الاحتلال النار على طفلة

وفاة شاب بتدهور مركبة في الشونة الجنوبية

الصفدي يبحث مع نظيره البريطاني آلية إيصال مساعدات فورية إلى غزة

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القدرة: نفاذ الطعام في مجمع ناصر الطبي ومولدات الكهرباء ستتوقف بعد يومين

حماس: تلقينا مقترح باريس لوقف إطلاق النار وندرسه

الثلاثاء، 30-01-2024 01:07 م

الأسهم الأوروبية ترتفع لأعلى مستوياتها في عامين

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الوكيل الإخباري - فتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع طفيف، اليوم الثلاثاء، لتبلغ أعلى مستوياتها في عامين، مدعومة بمكاسب حققتها وول ستريت الليلة الماضية، مع عكوف المستثمرين على تقييم توقعاتهم بشأن خفض أسعار الفائدة في أسبوع يعج بالتطورات الهامة بالنسبة للأسواق.

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وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% مرتفعا للجلسة الخامسة على التوالي، كما ارتفعت وول ستريت لمستويات غير مسبوقة، أمس الاثنين، مع تحول التركيز إلى نتائج أعمال شركات التكنولوجيا الكبيرة من الولايات المتحدة، وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي المرتقب بشأن أسعار الفائدة، وكلاهما يمكن أن يحدد مسار الأسواق.


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