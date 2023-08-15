الأسهم الأوروبية تهبط بضغط من تراجع أسهم العقارات

الوكيل الإخباري -

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فتحت الأسهم الأوروبية على تراجع طفيف، اليوم الثلاثاء، إذ عادلت انخفاضات أسهم شركات العقارات وسط ارتفاع عوائد السندات المكاسب التي حققتها أسهم متاجر التجزئة والتي جاء في مقدمتها متجر ماركس اند سبنسر البريطاني الذي رفع توقعاته للأرباح.وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% مع تراجع أسهم شركات العقارات ما يقرب من 1% في التداولات المبكرة.وعادة ما تعتبر أسهم قطاع العقارات من الأسهم المنافسة للسندات فيما يتعلق بارتفاع واستقرار العائد.وقفزت عوائد السندات في أنحاء أوروبا مع ارتفاع الأوراق المالية في بريطانيا بعدما أظهرت بيانات ارتفاع الأجور الأساسية في بريطانيا لتصل إلى معدل نمو قياسي جديد.