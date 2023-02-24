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الجمعة، 24-02-2023 11:14 م

الأسهم الأوروبية تسجل أكبر خسائر أسبوعية في 2023

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الوكيل الإخباري - تراجعت الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات جلسة اليوم الجمعة، مسجلة أكبر خسائر أسبوعية منذ بداية هذا العام 2023، مع متابعة البيانات الاقتصادية ونتائج أعمال الشركات.

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وفي نهاية الجلسة، تراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنحو 1 بالمئة إلى 457 نقطة، مسجلاً خسائر أسبوعية بنسبة 1.4 بالمئة، وفق شبكة سي إن بي سي الاقتصادية.


وانخفض مؤشر داكس الألماني بنسبة 1.7بالمئة مسجلاً 15209 نقاط، فيما تراجع FTSE البريطاني بنحو 0.37 بالمئة عند 7878 نقطة، بينما هبط مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 1.78 بالمئة إلى 7187 نقطة.


وقادت أسهم شركات السفر خسائر البورصة الأوروبية إذ تراجعت بنحو 3 بالمئة، فيما هبطت أسهم شركات التعدين بنسبة 2.8 بالمئة.


بترا

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