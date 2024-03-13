الأسهم الأوروبية تفتتح تداولاتها على ارتفاع قياسي

الوكيل الإخباري -

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افتتحت الأسهم الأوروبية تداولاتها، اليوم الأربعاء، على ارتفاع لتسجل مستوى قياسيا غير مسبوق، إذ بثت نتائج إيجابية لعدد من الشركات جوا من التفاؤل في السوق، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات للإنتاج الصناعي.وبحسب وكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.1 % بعد أن حقق أعلى مستوى إغلاق على الإطلاق أمس الثلاثاء، وكسب المؤشر الفرعي لشركات التجزئة 3 % ليكون الأفضل أداء بين مختلف القطاعات، مدعوما بارتفاع سهم زالاندو بنسبة 16.9 % بعد أن أعلنت شركة بيع الأزياء بالتجزئة عبر الإنترنت عن تحقيق أرباح في الربع الرابع وعن برنامج لإعادة شراء الأسهم.كما ارتفع سهم "إي.أون" بنسبة 6 % بعد أن رفعت الشركة المشغلة لشبكات الطاقة هدفها الاستثماري إلى 42 مليار يورو (45.90 مليار دولار) على مدى 5 سنوات، وقدمت تقديرات تفوق التوقعات للأرباح في 2024.بدوره، قفز سهم فالوراك 6.6 % بعد أن أعلنت شركة آرسيلور ميتال لصناعة الصلب عن استحواذها على حصة 28.4 % في فالوراك، التي يقع مقرها في فرنسا، مقابل حوالي 955 مليون يورو لزيادة انكشافها في قطاع الأنابيب.