الأربعاء 13-03-2024
الوكيل الاخباري
 

النواب الأمريكي يقر بأغلبية ساحقة مشروع قانون حظر تيك توك

مقررة أممية: إسرائيل تجتث الشعب الفلسطيني من جذوره

انتشال 17 شهيدا بمدينة حمد في خان يونس

إتلاف 497 كيلوغراما من المواد الغذائية بالزرقاء

السير تُحذر بعد وقوع حادثي سير في عمّان - تفاصيل

صحة غزة: الأطفال يعانون مضاعفات خطرة نتيجة عدم توفير الحليب

قرارات جديدة من مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

الضلاعين أمينا عاما لوزارة الإدارة المحلية للشؤون الفنية

قراران جديدان لمجلس الوزراء اليوم

عجز الموازنة الأمريكية يتفاقم إلى 828 مليار دولار في 5 أشهر

الأربعاء، 13-03-2024 05:11 م

الأسهم الأوروبية تفتتح تداولاتها على ارتفاع قياسي

1710337945539
الوكيل الإخباري - افتتحت الأسهم الأوروبية تداولاتها، اليوم الأربعاء، على ارتفاع لتسجل مستوى قياسيا غير مسبوق، إذ بثت نتائج إيجابية لعدد من الشركات جوا من التفاؤل في السوق، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات للإنتاج الصناعي.اضافة اعلان


وبحسب وكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.1 % بعد أن حقق أعلى مستوى إغلاق على الإطلاق أمس الثلاثاء، وكسب المؤشر الفرعي لشركات التجزئة 3 % ليكون الأفضل أداء بين مختلف القطاعات، مدعوما بارتفاع سهم زالاندو بنسبة 16.9 % بعد أن أعلنت شركة بيع الأزياء بالتجزئة عبر الإنترنت عن تحقيق أرباح في الربع الرابع وعن برنامج لإعادة شراء الأسهم.

كما ارتفع سهم "إي.أون" بنسبة 6 % بعد أن رفعت الشركة المشغلة لشبكات الطاقة هدفها الاستثماري إلى 42 مليار يورو (45.90 مليار دولار) على مدى 5 سنوات، وقدمت تقديرات تفوق التوقعات للأرباح في 2024.

بدوره، قفز سهم فالوراك 6.6 % بعد أن أعلنت شركة آرسيلور ميتال لصناعة الصلب عن استحواذها على حصة 28.4 % في فالوراك، التي يقع مقرها في فرنسا، مقابل حوالي 955 مليون يورو لزيادة انكشافها في قطاع الأنابيب.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
الجنيه الإسترليني-f883c401-af8a-41a1-8a76-359fc1f98304

ارتفاع الاسترليني أمام الدولار وانخفاضه مقابل اليورو

41141111

النفط يقفز 2% بعد هجمات أوكرانية على المصافي الروسية

2370006-1321606721

عجز الموازنة الأمريكية يتفاقم إلى 828 مليار دولار في 5 أشهر

22024713845155255365

لمحبي الاقتناء .. هكذا بلغ سعر ليرة الذهب في الأردن

بورصة-عمان

مؤشر بورصة عمان ينهي تعاملاته على انخفاض

65f1604a4c59b75aa63c0e98

عملة البيتكوين تواصل صعودها

أخبار متعلقة
2018-09-27T112325Z_1466696869_RC1E33D6D9F0_RTRMADP_3_EUROPE-STOCKS

أسهم أوروبا تنخفض قبل بيانات اقتصادية مهمة

014

أسهم أوروبا تتراجع قبيل قرار المركزي الأوروبي حول الفائدة

01052

أسهم أوروبا تستقر مع ترقب لبيانات اقتصادية

11411

ارتفاع الأسهم الأوروبية قبيل إعلان بيانات تضخم أميركية

0011011

الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم من شركات التعدين وتوقعات الأرباح

اسهم-اوروبا-1

أسهم أوروبا تتألق للأسبوع الخامس