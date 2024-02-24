السبت 24-02-2024
الوكيل الاخباري
 

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السبت، 24-02-2024 10:09 ص

أسهم أوروبا تتألق للأسبوع الخامس

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الوكيل الإخباري- واصلت الأسهم الأوروبية تألقها للأسبوع الخامس على التوالي، بعد أن أنهت جلسة الجمعة الماضية عند قمة غير مسبوقة لليوم الثاني على التوالي مدعومة من مكاسب لسهم ستاندرد تشارترد في أعقاب تقرير نتائج أعمال قوي، لكن تصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد جعلت المستثمرين يتوخون الحذر.اضافة اعلان


وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 4%  ليسجل مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي، مع إغلاق الأسهم الفرنسية والألمانية عند مستويات مرتفعة غير مسبوقة.

وتقدم المؤشر القياسي أكثر من واحد بالمئة خلال الأسبوع، والفضل في معظم هذه الزيادة يرجع إلى قفزة في أسهم التكنولوجيا بناء على توقعات قوية لشركة صناعة الرقائق الأمريكية إنفيديا.

 




 

 


 

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