الإثنين 07-03-2022
الوكيل الاخباري

دعوة مهمة لمزارعي القمح والشعير

ارتفاع قياسي جديد لأسعار الذهب في الأردن الاثنين - تفاصيل

التربية تعمم بعدم ارسال طلبات النقل الخارجي باستثناء حالات الجلوة

التربية: نسعى إلى بناء قدرات المعلمين في التنمية المهنية

مدعوون للتعيين بالصحة - أسماء

64 أردنيا غادروا أوكرانيا الى بولندا يصلون عمان الاثنين

الملك والملكة يلتقيان سيدات من مختلف المحافظات بمناسبة يوم المرأة

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الملايشة والخوالدة والعمري

مجلس النواب يضع شروط تأسيس الأحزاب: ألف شخص على الأقل للتأسيس

الفايز ينقل رسالة خطية من الملك إلى العاهل المغربي

الإثنين، 07-03-2022 03:10 م

الأسهم الأوروبية تنخفض إلى أقل مستوى في عام مع احتمال حظر النفط الروسي

140-021753-european-bourses-the-best-performance_700x400


الوكيل الاخباري-وصلت الأسهم الأوروبية لأدنى مستوى في عام اليوم، مع بحث دول غربية إمكانية فرض حظر على النفط الروسي، ما زاد احتمالات المخاطر التضخمية الأوسع نطاقا ومخاطر إبطاء النمو الاقتصادي، فيما بدا أن المؤشر القيادي في السوق الألمانية قد يؤكد السقوط في تيار نزولي، وفقا لوكالة "رويترز".

اضافة اعلان

 

ونزل مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 2.4%، فيما هوى مؤشر داكس الألماني 3.7% وبذلك يكون هبوط المؤشر قد تخطى 20% منذ إغلاق قياسي مرتفع شهده في الخامس من يناير وهو ما أدخله في دائرة السوق التى يهيمن عليها الإقبال على البيع.

وعوضت مكاسب في كبرى شركات التعدين والطاقة في بورصة لندن قليلا باقي الخسائر على مؤشر فايننشال تايمز 100 الذي تراجع 1.1% فقط، بينما تراجع كاك 40 الفرنسي 3.4% والمؤشر الإيطالي 2.9%.

 

العربية


إقرأ ايضا
b64b0eed65dee24689b0179dcf3bd8a2

ارتفاع قياسي جديد لأسعار الذهب في الأردن الاثنين - تفاصيل

1974178

انخفاض اليورو أمام الإسترليني والدولار

tbl_articles_article_30564_420665f261d-45a8-4d97-9756-278cb6b6421b

أسعار القمح تقترب من المستويات القياسية المسجلة في 2008

140

أزمة وقود خانقة في صنعاء

42536_6_1554026987

مذكرة تعاون بين المناطق الحرة والتنموية والمحاسبين القانونيين

32276_4_1639212684

ارتفاع غير مسبوق لصادرات صناعة عمان خلال شهرين

أخبار متعلقة
076c685a-2951-44a0-a3cb-711ca5e2850c_16x9_600x338

تراجع الأسهم الأوروبية بسبب الأزمة الاوكرانية

3b34ca66-ddcb-4861-a194-b819c0659676_16x9_1200x676

السعودية: معادن تتحول للربحية بـ5.2 مليار ريال في 2021 وتوصي بزيادة رأسمالها 100%

bLoujfnnzvpt1m7ka0SlWFKJ4MBcsf6vncaP8pWi

هبوط البورصات العالمية إثر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

6fd8b2be-cecf-4e37-9b73-01640eea0eac_16x9_1200x676

أسهم أوروبا تقتفي أثر ارتفاع الأسواق العالمية