الأسواق العالمية تترقب أرقام الاقتصاد الصيني

الوكيل الإخباري - تترقب الأسواق العالمية أرقام الناتج المحلي الإجمالي للصين خلال الربع الأول، وسط تفاؤل بأن يحقق انتعاش اقتصادي على ضوء إلغاء قيود كوفيد التي تسببت بتقويض النمو أواخر العام الماضي.

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وأدت سياسة "صفر كوفيد" التي اتبعتها الصين لاحتواء فيروس كورونا وما تضمنته من قيود صارمة شملت الحجر الصحي والاختبارات الجماعية ومنع السفر، إلى عرقلة النشاط الاقتصادي في البلاد، قبل اتخاذ السلطات قرارا مفاجئا بإلغاء هذه السياسة في ديسمبر.



وسيعطي الكشف عن الأرقام أول مؤشر منذ عام 2019 عن اقتصاد صيني غير مرتبط بقيود كوفيد، حيث يتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم أن يبلغ معدل النمو 4 بالمئة على أساس سنوي في الفترة من يناير حتى مارس. (سكاي نيوز )