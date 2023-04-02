2.45 تريليون دولار إجمالي الدين الصيني الخارجي غير المسدد

الوكيل الإخباري -
بلغ حجم الدين الصيني الخارجي غير المسدد تقريبا 2.45 تريليون دولار بنهاية 2022، بحسب ما أظهرته نتائج بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي.اضافة اعلان
وأضافت الهيئة التي تعد منظم النقد الأجنبي في الصين، أن الرصيد انخفض بـ28.7 مليار دولار، أو 1.2% عما كان عليه في نهاية شهر سبتمبر الماضي.
وقالت وانج تشون ينج، نائب رئيس الهيئة، إن الدين الخارجي غير المسدد بالعملة المحلية للصين يمثل 45 % من الإجمالي، بزيادة 1% عن نهاية سبتمبر من 2022.
وأضافت وانج أن نسبة الديون المتوسطة وطويلة الأجل كانت 45 % في نهاية 2022، وكانت ثابتة مع المستوى المسجل في نهاية سبتمبر الماضي.
وتوقعت وانج أن يظل حجم الدين الصيني الخارجي مستقرا، وقالت "إن اقتصاد الصين مرن، ويتميز بإمكانات كبيرة وحيوية مفعمة"، مضيفة "لدى الصين الأساسيات التي تضمن لها الحفاظ على استقرار ديونها الخارجية".
وأكدت وانج أن الهيئة ستواصل تعزيز الاستثمار عبر الحدود، وتسهيل التمويل لخدمة التنمية عالية الجودة للاقتصاد الحقيقي.
إلى ذلك، أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي، أن حجم التجارة الدولية للصين في البضائع والخدمات بلغ 3.32 تريليون يوان، أو 486.8 مليار دولار، خلال شهر فبراير الماضي، بزيادة 10 % على أساس سنوي. ( الاقتصادية
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